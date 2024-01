Visite di fine anno del Partito Radicale nei due istituti di pena della nostra provincia

"Ad Imperia - prosegue - abbiamo trovato l’istituto in condizioni simili alla scorsa estate: 68 i detenuti presenti su 53 posti di capienza regolamentare, 43 sono stranieri, ben 35 hanno condanna definitiva, 35 sono anche i tossicodipendenti seguiti dal Ser.T. (3 in trattamento con farmaci sostitutivi), soltanto 2 i detenuti in art. 21 (di cui uno interno) e 1 semilibero. L’area sanitaria occupa sempre il medesimo spazio angusto e inadeguato, il progetto di spostarla negli spazi più ampi nel seminterrato è stato rinviato, non c’è copertura h 24 (ma la presenza del medico dalle 8 alle 20 è assicurata anche sabato e festivi diversamente da Pontedecimo), il dirigente medico è da qualche tempo in condivisione con Sanremo ed è la Dottoressa Manfredi, 5 i medici che si alternano, il dentista viene una volta alla settimana, lo psichiatra è quello del Ser.T. ed entra in istituto soltanto una volta al mese. Proprio gli spazi sono il problema peggiore: ai 3 piani detentivi non ce ne sono per la socialità, l’unica saletta è ricavata nel seminterrato, le celle (da 2 e da 4) non sono certo ampie e le prime per metratura sarebbero singole, i pannelli alle finestre delle celle tolgono luce e riproducono le situazioni delle bocche di lupo (oggi fuorilegge) di cui si intravede dall’esterno il vecchio profilo, non c’è un campetto, i due cortili sono piccoli e uno in questo periodo è chiuso per lavori; nelle celle il riscaldamento funziona bene, ma permane un problema di qualità dell’acqua che andrebbe affrontato e di odori sgradevoli (fognari) che filtrano dalle docce, le suppellettili non sono state sostituite nell’ultima ristrutturazione e sono vecchie e in cattivo stato. Le celle sono aperte da mattina a sera al secondo piano (la sezione a trattamento intensificato), solo 4 ore (+3-4 eventuali di saletta socialità) al piano terra e al primo. L’area trattamentale è stata ricavata nel sottotetto anni fa con biblioteca, aulette, una piccola palestra e un saloncino dove si fa teatro e si tengono proiezioni ed è l’unica che si visita volentieri, ma in una giornata in cui non ci sono operatori se ne notano anche le dimensioni ridotte, è importante sia dotata di un impianto di condizionamento (come si era già deciso di fare nel 2021) perchè d’estate è arroventata e diventa altrimenti poco utilizzabile. L’altro grande problema è la presenza di molti detenuti con condanna definitiva e pena residua breve che non riescono ad accedere a misure alternative per le condizioni di indigenza e la mancanza di una possibile residenza all’esterno; nasce da questo piuttosto che da un aumento dei reati il ritorno al sovraffollamento (oltre 60.000 detenuti ormai per 47.000 posti più presunti che reali), servirebbero misure deflattive come la proposta di legge di Giachetti sulla liberazione anticipata per fronteggiarli. Spicca in negativo anche il dato dell’unico semilibero e di soltanto 2 articoli 21, qualche anno fa se ne contavano diversi di più. L’area pedagogica (2 gli effettivi previsti) può contare stabilmente solo sulla Dottoressa Bonfà, sarebbe utile quindi l’arrivo di un secondo educatore. La Casa Circondariale ha sempre avuto un buon rapporto con la città e vede un discreto numero di volontari e associazioni attive in carcere, servirebbe incrementarlo per portare qualche attività lavorativa in carcere (gli unici locali atti ad ospitarne ci sono sembrati quelli del seminterrato) e aumentare le occasioni di lavoro esterno promuovendo dei progetti in tal senso; ci sembra l’unico modo di fare fronte alla mancanza di spazi e migliorare la situazione di questo piccolo istituto".