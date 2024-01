"Punti di vista - Letture in B/N" di Enzo Giordano in mostra a Bordighera (Foto e video)

A Bordighera, nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi, fino al 14 gennaio si potrà visitare la mostra di fotografia "Punti di vista - Letture in B/N" di Enzo Giordano.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19 in via Al Mercato 8. “Immagini di ciò che comunemente non si vede: così posso riassumere in breve la mostra di fotografie 'Punti di vista – Letture in B/N'. Questa raccolta è il frutto di un lavoro non pianificato, dettato dal tempo che ho dedicato alla fotografia e dalla scelta a volte casuale, a volte istintiva o ricercata dei soggetti ritratti" - fa sapere Enzo Giordano - "Per me fotografare è una passione: è un coinvolgimento emozionale con l’immagine inquadrata, è l’attimo in cui trattengo il respiro per il tempo di un click, è l’attesa di visionare il negativo e scoprire se quella scrittura di luce aprirà il cuore e la mente o se sarà destinata al semi-oblio. Fotografare è anche un modo di vivere, un modo per scendere da quel treno in corsa che è la nostra vita, camminare lentamente tra i luoghi e le persone cercando di cogliere quello che comunemente non si vede, vedere il mondo comune in una maniera non comune. Fotografare è un’azione che produce immagini che hanno come possibile conseguenza, quella di procurare sensazioni: per la loro lettura non è possibile formulare una ricetta, essendo il fotografo reo solo di averle prodotte, per cui sarà compito del fruitore, se vorrà, con la sua cultura, la sua sensibilità ma anche curiosità, accollarsi l’onere di leggerle e definirle alla propria maniera e portarsi dentro ciò che ritiene. Le stampe esposte sono state prodotte direttamente da pellicola negativa in b/n, pertanto, non vi è stata alcuna elaborazione o modificazione attraverso processi digitali".

Enzo Giordano è nato ad Alessandria nel 1961 e vive a Valenza. Dopo aver conseguito la maturità tecnico-commerciale nel 1980, a seguito di un breve periodo di apprendistato nell'artigianato orafo, è stato impiegato presso la Cassa di Risparmio di Alessandria e successivamente in Credit Agricole fino al 2021, anno del congedo professionale. Da sempre attratto dalla fotografia e dal reportage, negli ultimi anni si è dedicato alla fotografia in bianco e nero, esclusivamente in modalità analogica. Con la mostra di fotografia "Punti di vista - Letture in B/N" torna ad esporre a Bordighera.