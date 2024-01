Camporosso: alla vigilia dell'Epifania appuntamento al salone Falcone con Favole e fiabe d'autore'

Per concludere le festività natalizie appuntamento domani a teatro, al salone ‘Falcone’ di Camporosso con ‘Fiabe d'autore una sera d'inverno’.

Ad esibirsi il circolo ‘Reading e drama’ di Ventimiglia creato da Lilia De Apollonia, regista e ideatrice. Con lei ci saranno in tutto 21 presenze oltre a nuovi attori gli interpreti del circolo, un musicista e una cantante per arie e canzoni in tema.

Un recital vario che tratterà di fiabe e favole particolari, tratte da grandi autori. Ecco allora Italo Calvino, Eco-Collodi, Oscar Wilde, Perraul, e una fiaba ligure di Emilio Azaretti. Uno spettacolo tra letteratura e tradizione, perché anche il dialetto è, in questo recital, divertimento.

La serata inizierà alle 21.15, in un viaggio tra lettura di fiabe, ma in questa versione animate. Gli interpreti sono, oltre all'ideatrice e regista Lilia De Apollonia: Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Graziella Tufo, Paola Giolli, Marino Longo, Giada Mei, Manuel Paroletti, Giampiero e Teresa Piombo, Marisa Raimondo e Giorgio Redigolo. Il musicista polistrumenista èCarlo Ormea, la cantante Alessia Capaccioni e suo figlio Adriano.

Presenti anche gli amici di Camporosso e del dialetto che sono Cristina, Marilisa, Angelo e Roberto. Il pittore Fabio Berro è l'autore della bella scenografia.