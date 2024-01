Intervento dei Vigili del Fuoco, questa sera poco dopo le 20 in via Serenella a Sanremo, per l’incendio di un’autovettura.

Il conducente si è accorto della fuoriuscita del fumo dal e si è accostato chiamando i vigili del fuoco. Il pronto intervento è valso a limitare l'incendio al vano motore.