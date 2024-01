Anche Susanna Messaggio tra i conduttori della terza edizione del Festival di musica Cristiana

Ci sarà anche l’ex presentatrice di Mediaset, Susanna Messaggio, tra i conduttori della terza edizione del ‘Sanremo Cristian Music’, il festival della canzone cristiana, che si svolgerà alla Federazione Operaia di via Corradi, nella città dei fiori.

Sarà un Festival nel Festival, una staffetta musicale tra la musica leggera di quello diretto da Amadeus e la christian music di Fabrizio Venturi. Con lui ci saranno Daniela Fazzolari e Susanna Messaggio.

La prima, volto di numerose fiction Tv tra le quali “Centovetrine”, “Un Passo dal Cielo”, “Ris”, “Distretto di Polizia” e “Don Matteo”, si tratta della sua seconda conduzione dopo quella dello scorso anno. Per la prima volta ci sarà Susanna Messaggio, volto noto al grande pubblico, soprattutto per la sua lunga carriera di personaggio televisivo, che l'ha vista in trasmissioni come "Portobello" di Enzo Tortora e valletta in varie trasmissioni di Mediaset, al fianco di Mike Bongiorno. Ha scritto su numerose testate nazionali, tra cui Il Giorno, il Corriere della Sera e Salve.

Come conduttrice ha lavorato insieme ad altri noti personaggi della televisione italiana, conducendo Azzurro, un programma musicale molto popolare, e il Festivalbar per ben sei edizioni consecutive. Come attrice ha recitato per il grande schermo nei film "Lui è peggio di me" del regista Enrico Oldoini e in "Italian Fast Food" di Lodovico Gasparini.