Code in A10: la direzione dell'autostrada: "Per il weekend sarà rimosso il cantiere"

“Per il fine settimana dell’Epifania sarà rimosso il cantiere tra Pietra e Finale Ligure in direzione Genova”. E’ questa la comunicazione della direzione dell’Autostrada dei Fiori, all’indomani dell’incubo che ha colpito migliaia di automobilisti, rimasti bloccati per ore, a causa dei lavori che interessano le gallerie ‘Monte Grosso’ e ‘Bracciale’ tra Pietra e Finale.

La misura, secondo quanto riferito dalla A10, consentirà di ripristinare la massima capacità di deflusso dell’arteria autostradale ed è stata decisa dalla concessionaria per agevolare la viabilità di rientro dal fine settimana dell’Epifania. “La rimozione del cantiere – evidenzia la A10 - non è stata possibile nelle scorse settimane perché ciò, in ragione degli intensi volumi di traffico, avrebbe comportato nel periodo natalizio uno scambio di carreggiata con conseguenti code in entrambe le direzioni di marcia”.

Il cantiere, che riguarda l’adeguamento delle gallerie alle più stringenti normative in materia di sicurezza stabilite dall’Unione Europea, verrà riattivato lunedì 8 gennaio sulla carreggiata opposta in direzione Ventimiglia dove verrà definitivamente rimosso entro il periodo di esodo pasquale.

Ora attendiamo le risposte degli operatori turistici, anche perché la rimozione del cantiere, come evidenziato dalla A10, arriva solo dopo le molte rimostranze di queste ultime ore. Una situazione che, oggettivamente, è arrivata al collasso per una sopportazione che dura da anni e che deve essere risolta in tempi brevissimi, prima di veder allontanarsi definitivamente il turismo dalla nostra regione.