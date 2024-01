Capodanno 2024 a Sanremo: Confcommercio e Confesercenti soddisfatte, al mercato si è tornati a incassi pre Covid

“Il Capodanno è andato molto bene. E’ stato un weekend importante, sia nei numeri che nel lavoro anche se, purtroppo, siamo stati un po’ penalizzati dalla pioggia del 31 dicembre”. Questo il commento al Capodanno del presidente di Confcommercio a Sanremo, Andrea Di Baldassare.

“Abbiamo lavorato molto bene nelle ultime due serate dell’anno, che hanno sopperito ai mesi di novembre e dicembre che – prosegue – hanno visto incassi inferiori a quelli dell’anno scorso. La notte di Capodanno è stata però un grande evento e tutti gli operatori del settore del food & beverage hanno lavorato davvero molto bene. Forse, negli anni scorsi, la festività di fine anno era stata vissuta per più giorni mentre, questa volta forse per la coincidenza del weekend, ha visto numeri importanti solo per due o tre giorni”.

A livello numerico è stato un anno migliore o peggiore degli anni scorsi? “Tutto sommato abbiamo fatto un ‘pareggio’ rispetto a 2021 e 2022 e anche il concerto ha portato tanta gente in giro, che consente di far vivere la città anche dopo, per far festa fino a notte fonda. Ed è questo quanto accaduto anche da noi”.

Soddisfazione per il Capodanno anche da Confesercenti: “Ho parlato con gli associati dei vari settori – ci ha detto il presidente Mimmo Alessi – ed ho avuto conferma di un ottimo momento commerciale per tutti. Ristoranti e bar hanno lavorato forse più dello scorso anno, con la presenza di molti turisti sul territorio”.

Anche il commercio del mercato ha funzionato molto bene, con una stima degli incassi che per molti operatori ha sfiorato il 20% in più dell’anno scorso: “Abbiamo lavorato molto bene anche domenica 31 dicembre – ha detto – con la presenza di molti francesi e, sabato 30 abbiamo addirittura lavorato più di quello precedente a Natale. Parlando con i colleghi abbiamo notato incassi superiori al periodo Covid”.

Un Capodanno che, quindi, scivola via con commenti tutto sommato positivi per gli operatori del commercio. Ora il mirino per loro è puntato sul Festival mentre il settore moda attende venerdì prossimo, quando scatteranno i saldi. Saranno tre giorni importanti, da venerdì a domenica, visto che le svendite partiranno proprio in corrispondenza del fine settimana.