Anche quest’anno i soci della Canottieri Sanremo hanno voluto mantenere la tradizione del piccolo ‘cimento’ in barca per la giornata di Capodanno.

In tanti, con il remo in mano, sono saliti su una particolare imbarcazione e hanno vogato per smaltire gli eccessi della serata di ieri. Alla fine, come sempre, la bicchierata augurale al bar del sodalizio.