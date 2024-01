Festival 2024: il sanremese Maurilio Giordana condurrà anche quest'anno 'Casa Sanremo Writers'

Torna anche nel 2024 ‘Casa Sanremo Writers’, il Salotto letterario di Casa Sanremo diventato, da diversi anni, punto di riferimento nazionale ed internazionale per autori e case editrici.

E, anche nell’edizione 17 dello straordinario contenitore che verrà nuovamente proposto al Festival dal Gruppo Eventi, ‘Writers’ sarà presentato dal conduttore sanremese Maurilio Giordana. Durante la settimana del Festival di Sanremo, si alternano presentazioni di libri, readings ed incontri con autori e importanti ospiti. Nel corso delle varie edizioni, hanno trovato spazio testi di grandi firme del giornalismo italiano, appassionanti biografie di personaggi dello spettacolo ma anche storie di musica e musicisti, senza dimenticare i volumi dedicati alla formazione e la saggistica su temi di grande attualità.

Sanremese, classe 1968, Maurilio è conduttore radiofonico, collaboratore di Rockol e responsabile musicale di Radio Onda Ligure 101. Negli anni scorsi ha fatto parte della commissione artistica di Area Sanremo e presenta una quantità enorme di importanti manifestazioni nella nostra provincia ma anche fuori.

Il ‘Gruppo Eventi’ ha colloquiato con Maurilio Giordana, al quale ha chiesto come si sta preparando per questa nuova edizione di Casa Sanremo Writers: “Sono andato sul nostro canale YouTube per riguardare i video della scorsa edizione: è sempre utile per cercare di migliorarsi. Molti li avevo già visti subito dopo, ma qualcuno mi era sfuggito; ora dovrei aver recuperato tutto”.

Della scorsa edizione, c’è qualche episodio particolare che ricorda con emozione? “Sono stati davvero tanti. Io per lavoro sono più abituato a intervistare i personaggi legati al mondo della musica, che a volte non hanno molta voglia di aprirsi. Al di là delle loro opere, gli autori di Sanremo Writers avevano tante storie personali da raccontare e molto desiderio di farlo. Storie di sofferenza, di redenzione, di speranza e di rinascita. Per me è stata una settimana davvero ricca di incontri emozionanti. Se dovesse descrivere Casa Sanremo Writers a chi ancora non conosce questo format, che cosa direbbe? E’ una vetrina letteraria all’interno della settimana più importante della musica e della televisione italiana. Ma è anche un’occasione per conoscere altri autori e addetti ai lavori. Una delle caratteristiche di Casa Sanremo Writers credo sia che le nostre, più che interviste, sono delle conversazioni, degli incontri. Cerchiamo di mettere a proprio agio i nostri ospiti, ci rilassiamo e parliamo in libertà. Non c’è editing, nessun taglio: quello che vedete nei video è la nostra chiacchierata”.

Lei si è rivelato un conduttore molto apprezzato dagli autori che hanno partecipato lo scorso anno: secondo lei, quali doti dovrebbe avere un buon presentatore? ”Deve saper ascoltare. Quando inizi a fare questo lavoro sei concentrato a imparare a “parlare bene”. Poi scopri che è importante lasciar parlare gli altri, non interromperli e prestare attenzione a quello che ti dicono”.

Descriva con tre aggettivi la settimana di Casa Sanremo Writers: “Stimolante, divertente, appassionante”.