L’Orchestra Sinfonica di Sanremo al ‘Centrale’ e al Casinò per dare il benvenuto al 2024

Ormai si associano le musiche di Johann Strauss (figlio) alle feste di fine e inizio anno. I suoi celebri valzer e polke vogliono essere di buon auspicio per l’anno che verrà. Di certo hanno portato molta fortuna al compositore che ottenne fama e prestigio e divenne il signore indiscusso della musica da ballo. Già nel 1844, dopo le prime esibizioni pubbliche, numerosi locali si contendevano la sua presenza alle serate danzanti e fu chiaro da subito che il posto lasciato vacante da Joseph Lanner, uno dei padri fondatori del valzer viennese, era destinato proprio a lui.

Le sue composizioni saranno protagoniste dei prossimi due concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: stasera alle 18 al Teatro Cinema Centrale e lunedì 1° gennaio alle 17, al Teatro dell’Opera del Casinò.

Due diversi concerti nei quali non mancherà la più famosa composizione di Strauss (figlio). "An der schönen blauen Donau" (Sul bel Danubio blu) nasce nel 1866 quando il direttore della prestigiosa Associazione corale maschile di Vienna, chiese a Strauss jr di comporre per il suo coro. Nacque così “Sul bel Danubio blu” - la sua prima opera cantata - che alla prima esecuzione nel 1867 fu un fiasco. Dopo qualche mese, durante l’Esposizione universale di Parigi, fu eseguita invece la versione orchestrale e fu un trionfo con ben venti bis di seguito.

Nel programma del concerto di questa sera al Teatro Cinema Centrale oltre ai valzer non mancheranno le polche come “Annen Polka” op. 117, il cui titolo fa riferimento alla festa per Sant’Anna e la “Tritsch-tratsch polka” op. 214, che descrive un chiacchiericcio di donne. E ancora “Fra tuoni e fulmini" e la “Pizzicato Polka”, scritta con il fratello.

Nel programma del concerto del 1° gennaio invece all’allegria di Strauss farà da contraltare il “Valse triste” di Jean Sibelius, tratto dalle musiche di scena del dramma Kuolema, di A. Jarnfelt. La musica è pensata per una scena in cui una donna sogna di ballare un valzer con la Morte. Altra “pausa” dai balli viennesi sarà il valzer lento tratto dal balletto in tre parti “La bottega fantastica” creato da Léonide Massine. Ottorino Respighi si occupò delle musiche orchestrando brani per pianoforte di Gioachino Rossini. Nel programma anche un tocco di “napoletanità” in veste neoclassica con la “Tarantella”, a sua volta tratta dalla “Bottega fantastica” di Respighi.

Alla direzione di entrambi i concerti il M° Giancarlo De Lorenzo che nel corso della due serate porterà gli auguri al pubblico da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo con l’auspicio che l’energia festosa e spensierata delle composizioni di Strauss possa accompagnare tutti nel migliore dei modi nel nuovo anno.

CONCERTO DELLE FESTE

30 dicembre alle 18 - Teatro Cinema Centrale

Prenotazioni QUI

CONCERTO DI CAPODANNO

1° gennaio alle 17.00 - Teatro dell’Opera del Casinò

Concerto fuori abbonamento - posti numerati. Prenotazioni QUI