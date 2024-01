Sanremo: controlli notturni della Polizia Municipale, controllati 70 veicoli ed elevate alcune multe (Foto)

Serie di controlli, nella serata di ieri, da parte della Polizia Municipale di Sanremo, in un momento in cui sono molti i turisti arrivati e nel quale sono tanti i mezzi in circolazione.

Sei gli agenti che hanno operato in diverse zone della città, in particolare in piazza Cesare Battisti. Sono stati controllati circa 70 veicoli, tra i quali ne sono stati scoperti due senza la revisione. Altre due sono state multate per eccesso di velocità e due per il mancato utilizzo delle cinture.

I conducenti sono stati controllati con l’etilometro ma, fortunatamente, nessuno è stato trovato sopra il livello massimo previsto dalla Legge. I controlli proseguiranno anche nelle prossime serate a cavallo di Capodanno.