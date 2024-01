Incidente sul lavoro ieri a Sanremo: in rianimazione l'operaio 60enne rimasto gravemente ferito

E’ ricoverato nel reparto di rianimazione, ma è vigile e cosciente Angelo Agnone, l’operaio 60enne di Taggia, rimasto gravemente ferito ieri dalla lama di un compattatore all’interno della ‘Riviera Recuperi’ di via Molini Bianchi a Sanremo, in Valle Armea.

E' in rianimazione per monitorare le condizioni e, vista l'importanza del trauma, non si possono escludere complicazioni. Presto potrebbe essere trasferito in reparto e i medici lasciano trasparire un cauto ottimismo.

L’uomo, lo ricordiamo, ha riportato gravi ferite agli arti inferiori e l'amputazione di entrambe le gambe sotto il ginocchio. Ancora da capire con precisione l’accaduto, che ha ovviamente fatto scattare le indagini dell’Ispettorato del Lavoro, che dovrà stabilire se sono state rispettate le normative.

Sono stati i colleghi dell’uomo a dare l’allarme, facendo arrivare sul posto il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo oltre all'automedica. Successivamente, viste le condizioni dell’uomo, è stato predisposto il trasferimento in elicottero all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.