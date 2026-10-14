Sanremo, rovinosa caduta da uno scooter in via Volta vicino a Rondò Garibaldi: giovane soccorsa e portata in ospedale

Rovinosa caduta da uno scooter per una giovane, oggi, in via Volta a Sanremo, nei pressi del Rondò Garibaldi. L’incidente si è verificato in prossimità di un attraversamento pedonale, dove la ragazza avrebbe perso l’equilibrio mentre si avvicinava alle strisce. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe frenato per consentire ad alcuni pedoni di attraversare la strada, perdendo poi il controllo del mezzo e finendo a terra.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia Locale, un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure alla ragazza, valutando le sue condizioni prima del successivo trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a identificare la giovane e ad avviare gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso, il traffico nella zona è stato regolamentato per consentire l’intervento dei sanitari e garantire la sicurezza degli operatori e degli altri utenti della strada.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i familiari della ragazza, rimasti in attesa di notizie sulle sue condizioni. La giovane è stata infine trasportata in ospedale. Resta da chiarire nel dettaglio la dinamica della caduta, avvenuta in un tratto stradale interessato dal passaggio dei pedoni.