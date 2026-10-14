Taggia, laboratori dell'Alberghiero ancora inutilizzabili dall'inizio delle lezioni. La protesta dei genitori: "I ragazzi pagano, ma non possono fare pratica"

Laboratori inaugurati lo scorso anno, ma ancora inutilizzabili a un mese dall'inizio delle lezioni. È la situazione denunciata da un gruppo di genitori degli studenti dell'Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia, che torna a sollevare il problema della mancata disponibilità degli spazi destinati alle esercitazioni pratiche. Una criticità che, secondo le famiglie, si trascina dal precedente anno scolastico e che oggi rischia di compromettere una parte fondamentale del percorso formativo dei ragazzi.

Il problema riguarderebbe l'alimentazione elettrica della nuova sede dei laboratori, inaugurata nel settembre 2025 alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Imperia. Secondo quanto riferito dai genitori, durante i lavori la struttura avrebbe utilizzato un collegamento elettrico provvisorio legato al cantiere. Con la conclusione degli interventi, però, non sarebbe stato predisposto un sistema definitivo in grado di consentire il regolare funzionamento delle attrezzature.

Il risultato, denunciano le famiglie, è che dall'inizio dell'anno scolastico le attività nei laboratori di cucina, sala-bar e accoglienza turistica non sono ancora partite, senza che sia stata comunicata una data certa per la ripresa.

Una situazione che riproporrebbe le difficoltà già affrontate nel 2025, quando le esercitazioni pratiche erano iniziate soltanto nel secondo quadrimestre. Anche allora, secondo le testimonianze raccolte, l'impianto elettrico avrebbe manifestato problemi, con frequenti interruzioni della corrente durante le attività.

"L'anno scorso ci era stato assicurato che il problema non si sarebbe ripresentato e che i laboratori sarebbero stati disponibili fin dall'inizio delle lezioni. Invece siamo nuovamente a metà ottobre senza sapere quando potranno essere utilizzati", racconta il gruppo di genitori.

A preoccupare i genitori è soprattutto la ricaduta sulla didattica. La nuova sede è destinata alle attività laboratoriali degli studenti dei diversi indirizzi, mentre le lezioni teoriche si svolgono negli altri plessi dell'istituto. L'impossibilità di utilizzare gli spazi attrezzati interesserebbe quindi gli alunni di tutte le annualità, dal biennio fino alle classi impegnate nella preparazione dell'esame di maturità.

A questo si aggiunge la questione dell'orario scolastico. Secondo quanto riferito dalle famiglie, con il nuovo anno gli studenti devono affrontare un monte ore che arriva fino a 37 ore settimanali, senza poter svolgere, almeno per il momento, le previste esercitazioni pratiche. "I nostri figli hanno scelto un istituto professionale per imparare un mestiere. Tenerli seduti in classe per 37 ore a settimana, senza poter utilizzare i laboratori, è inaccettabile", sostengono i genitori, che contestano anche la richiesta di una quota di 160 euro destinata alle attività laboratoriali.

Un ulteriore problema riguarda gli studenti pendolari, in particolare quelli che raggiungono Arma di Taggia dalle località dell'entroterra o da comuni più distanti. Alcune famiglie lamentano il venir meno della possibilità, concessa in passato, di uscire con qualche minuto di anticipo per raggiungere le coincidenze dei mezzi pubblici. Una difficoltà che, con l'aumento delle ore di permanenza a scuola, renderebbe ancora più impegnativi gli spostamenti quotidiani.

La protesta, tuttavia, non viene indirizzata esclusivamente alla dirigenza scolastica. Secondo quanto riferito, l'istituto avrebbe già sollecitato più volte la Provincia di Imperia, competente per gli interventi sugli edifici scolastici superiori, chiedendo di risolvere la questione dell'alimentazione elettrica.

"Siamo stanchi di promesse e tagli di nastro a favore di telecamere a cui non seguono i fatti", dichiarano i genitori. "Chiediamo che la Provincia e la dirigenza scolastica intervengano immediatamente per risolvere il problema del contatore e restituire ai ragazzi il diritto allo studio pratico per cui abbiamo pagato".

Dalla Provincia di Imperia arriva intanto una prima risposta alle segnalazioni delle famiglie. L'ente fa sapere di essersi attivato affinché la ditta fornitrice provveda all'attivazione del contatore elettrico necessario al funzionamento dei laboratori. I contatti sono continui, con l'obiettivo di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. La Provincia precisa inoltre che, qualora l'attivazione non dovesse concretizzarsi, saranno valutati i conseguenti provvedimenti nei confronti della ditta.