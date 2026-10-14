Ventimiglia, nuovo sgombero alle Gianchette: rimosse le tende sul fiume e allontanati nove migranti (Foto e Video)

Nuovo intervento questa mattina nella zona delle Gianchette, a Ventimiglia, dove è stato effettuato uno sgombero nell'area lungo il fiume utilizzata da alcuni migranti come luogo di riparo. Le operazioni hanno portato alla rimozione delle tende presenti nella zona e all'allontanamento delle persone che si trovavano sul posto. Complessivamente, sono stati allontanati nove migranti, mentre l'area interessata è stata sottoposta a una serie di interventi per ripristinare le condizioni di pulizia e igiene.

L'intervento ha previsto anche la sanificazione e la pulizia dell'area, con la rimozione delle strutture di fortuna installate lungo il corso d'acqua. Le operazioni si sono svolte alla presenza del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha seguito sul posto le attività insieme alle forze dell'ordine e agli operatori impegnati nello sgombero. Presenti gli agenti del Commissariato di Polizia, i Carabinieri e la Polizia Municipale, che hanno partecipato alle operazioni nell'area delle Gianchette con la collaborazione degli operai di Teknoservice. Si tratta di un nuovo intervento in una zona da tempo interessata dalla presenza di migranti, dove vengono periodicamente segnalati insediamenti precari lungo il fiume.

Con la rimozione delle tende e le operazioni di pulizia, l'obiettivo immediato è stato quello di liberare e risanare l'area interessata. L'intervento di questa mattina riporta così l'attenzione sulla situazione dei migranti a Ventimiglia e sulla gestione degli insediamenti informali che si formano in alcune zone della città di confine.