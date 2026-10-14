Sanremo, grosso moncone di pino colpisce un camion frigo in via Armea: vetri sfondati e danni alla fiancata (Foto)

Paura questa mattina in via Armea a Sanremo, dove un camion frigo di una ditta del nord Italia è stato colpito da un grosso moncone di un tronco di pino, che ha provocato danni al mezzo. L'episodio si è verificato poco prima della Casa Circondariale, mentre il veicolo stava transitando lungo la strada. Il tronco ha colpito il camion danneggiando pesantemente la parte interessata dall'impatto, con i vetri sfondati, lo specchio retrovisore laterale rotto e una lunga strisciata sulla fiancata. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che fortunatamente non ha provocato feriti.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'accaduto e verificare le condizioni di sicurezza dell'area. Una volta accertata l'assenza di persone ferite, gli agenti hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, incaricati di rimuovere il grosso tronco dalla carreggiata. La presenza di detriti e frammenti di vetro sull'asfalto ha reso necessario anche l'intervento del personale di Amaie Energia, che si è occupato della pulizia della strada per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire il regolare transito dei veicoli.