Sanremo, arrestato un 28enne mentre tenta di rubare una bici: sarebbe l'autore di 15 furti in città

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Sanremo dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta di ingente valore. Il giovane, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti legati ai reati contro il patrimonio, sarebbe inoltre il presunto autore di circa quindici furti commessi in città a partire dal mese di agosto, ai danni di esercizi commerciali, strutture ricettive, stabilimenti balneari e attività sportive. L'operazione è il risultato dell'attività di controllo del territorio e delle indagini condotte dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, impegnato da settimane per fare luce sulla serie di episodi che aveva destato preoccupazione tra cittadini e operatori economici.

I furti, avvenuti prevalentemente nelle ore notturne, presentavano modalità operative simili, con la forzatura delle porte d'ingresso degli esercizi presi di mira. Per individuare il responsabile, gli agenti dell'Ufficio Controllo del Territorio e della Sezione Investigativa avevano avviato un'attenta attività investigativa, avvalendosi anche delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale. Proprio il monitoraggio delle telecamere si è rivelato determinante nella notte dell'8 ottobre, quando gli operatori della Centrale Operativa hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto per le vie cittadine, decidendo di seguirne gli spostamenti attraverso le riprese.

La situazione è stata monitorata fino a quando il soggetto, dopo aver scavalcato un cancello, si è introdotto all'interno di una proprietà privata. A quel punto è scattato l'intervento di una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo, immediatamente inviata sul posto. Gli agenti hanno sorpreso il 28enne mentre tentava di forzare il lucchetto che proteggeva una bicicletta di valore. Durante il controllo, l'uomo, privo di documenti di identificazione, ha fornito generalità che, a seguito delle successive verifiche, sono risultate false. Un ulteriore elemento che ha richiesto gli accertamenti degli operatori prima di procedere con le formalità previste.

Al termine degli adempimenti di rito, il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo. Nella giornata successiva, l'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta una misura cautelare. Parallelamente, gli investigatori hanno proseguito il lavoro di ricostruzione dei numerosi episodi segnalati negli ultimi mesi, confrontando le immagini delle telecamere con gli elementi raccolti durante le indagini. Gli accertamenti avrebbero consentito di individuare nel 28enne il presunto responsabile di circa quindici furti ai danni di diverse attività cittadine, commessi a partire da agosto.

Le indagini non si considerano concluse: gli elementi raccolti sono attualmente al vaglio dell'Autorità giudiziaria, chiamata ad accertare le eventuali responsabilità dell'indagato anche in relazione agli altri episodi contestati. La vicenda riporta l'attenzione sul tema della sicurezza delle attività economiche di Sanremo, finite nel mirino di una serie di incursioni notturne. Per il 28enne resta ferma la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi sui furti registrati in città.