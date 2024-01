Focus sulla sicurezza nei Cantieri nell’incontro presso la Sede di CNA a Sanremo con l’ITL di Imperia

L'importanza cruciale della sicurezza nei cantieri è stata al centro di un incontro di straordinario successo tenutosi presso la sede di CNA a Sanremo. L'evento ha visto la partecipazione attiva di artigiani del settore edile, impiantisti e serramentisti, che si sono riuniti con l'obiettivo comune di affrontare le tematiche cruciali legate alla tutela dei lavoratori autonomi. La riunione ha evidenziato la necessità di promuovere pratiche e normative che garantiscano un ambiente di lavoro sicuro, in piena conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Durante il corso dell'evento, sono stati approfonditi diversi temi rilevanti relativi alle attività in cantiere, con particolare attenzione alle indicazioni operative stabilite dalla Circolare 16/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Circolare 16/2012, emanata dal governo italiano, costituisce un fondamentale quadro normativo che stabilisce linee guida e regolamentazioni specifiche per la sicurezza nei cantieri.

La Circolare 16/2012 si basa sulle disposizioni legislative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Essa fornisce dettagliate indicazioni riguardo alle misure preventive da adottare nei cantieri per prevenire incidenti e tutelare la salute dei lavoratori. Inoltre, la circolare delinea chiaramente le responsabilità degli operatori del settore e fornisce orientamenti pratici per l'implementazione efficace di protocolli di sicurezza.

Gli interventi durante l'incontro hanno approfondito i principi fondamentali sottesi dalla Circolare 16/2012, sottolineando l'importanza di una corretta interpretazione e applicazione di tali normative per garantire standard elevati di sicurezza. L'Ing. Bernardini Francesco, ispettore vigilanza tecnica, e la collega Tarantino Luciana resp processo vigilanza hanno offerto una prospettiva esperta sulle implicazioni pratiche della circolare, contribuendo a migliorare la consapevolezza degli artigiani presenti

Tra i temi affrontati:

1. Normative specifiche: La Circolare 16/2012 fornisce dettagli specifici sulle norme da seguire per assicurare un ambiente di lavoro sicuro nei cantieri, garantendo un'adeguata protezione per tutti i lavoratori coinvolti.

2. Misure preventive: Gli interventi hanno evidenziato le misure preventive consigliate dalla circolare, concentrandosi su aspetti chiave come l'uso corretto degli strumenti, la segnaletica e la gestione dei rifiuti.

3. Responsabilità degli operatori: La Circolare 16/2012 chiaramente definisce le responsabilità degli operatori del settore, promuovendo una maggiore consapevolezza dell'importanza della conformità normativa.

Il Segretario della CNA Imperia, Luciano Vazzano, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "L'incontro avvenuto nei giorni scorsi rappresenta un passo significativo nella promozione di standard di sicurezza elevati nei cantieri. La partecipazione attiva degli artigiani dimostra l'impegno collettivo nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle normative vigenti. La CNA Imperia continua a sostenere iniziative che contribuiscono alla tutela dei lavoratori e al progresso del settore".

La CNA esprime la sua sincera gratitudine a tutti i partecipanti, sottolineando "l'importanza della collaborazione e dell'impegno comune nella promozione di una cultura della sicurezza. Confermiamo il nostro impegno continuo nell'organizzare eventi informativi e formativi, volti a promuovere la sicurezza nei cantieri e a sostenere il benessere dei professionisti del settore".

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulla Circolare 16/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si prega di contattare la segreteria CNA Imperia al 0184 500309 o consultare il sito web ufficiale del Ministero del Lavoro.