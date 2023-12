Con un brindisi augurale è nata a Sanremo la prima 'Casa delle Associazioni' (foto)

È nata a Sanremo la prima “Casa delle Associazioni”. Venerdì pomeriggio in occasione dei saluti di fine anno, si è svolto un brindisi organizzato nella sede delle Associazioni, messo a disposizione dal Comune al Gruppo Alpini di Sanremo, al Lions Club Sanremo Host e Sanremo Matutia, all’Ass. Naz. Insigniti Onorificenze Cavalleresche, al Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro, e alle due associazioni sportive XRally Team Sanremo e XRT Scuderia.

Grande festa ieri pomeriggio nella ex casa del custode (palazzina dietro il Comune), dove da alcuni anni era stata messa a disposizione di ben sette Associazioni di Saremo, grazie all’interessamento dell’Assessore arch. Mauro Menozzi e della Giunta Comunale in carica nel 2019. Purtroppo, a causa del Covid l’attesa inaugurazione era stata sospesa. Finalmente ieri in occasione del brindisi di fine anno, le associazioni che avevano avuto in concessione i locali, e che avevano provveduto a risistemarli e ad adattarli alle proprie necessità, arredando i locali con tavoli armadi e sedie, hanno avuto l’opportunità di presentarsi e far visitare i locali al Vicesindaco Costanza Pireri (Politiche Sociali e Servizi alla Persona), agli Assessori Mauro Menozzi (Attività Produttive), Silvana Ormea (Cultura – Patrimonio - Personale) e Giuseppe Faraldi (Turismo – Sport – Orchestra Sinfonica). Presenti anche il consigliere Luca Lombardi, il Presidente ACI di Sanremo arch. Sergio Maiga, la past-presidente nazionale dell’AIDDA Cav. Torlasco Maria Claudia, don Marco Castagna (Cappellano Sezione Alpini di Sanremo e Imperia) che ha benedetto i locali, presente anche Don Graziano (Cappellano sezionale Alpini di Bucarest, attualmente in servizio al Don Orione). Grande soddisfazione di tutti i Presidenti delle Associazioni per la presenza autorevole dell’amministrazione della Città, e per le belle e significative parole del Vicesindaco Costanza Pireri, che ha portato i saluti del Sindaco e dove a nome dei suoi colleghi presenti (Mauro Menozzi, Silvana Ormea, Giuseppe Faraldi) e del consigliere Luca Lombardi, ha ringraziato le Associazioni presenti per tutte le attività che svolgono, non solo per valorizzare nel mondo il nome della Città di Sanremo, a livello sportivo, culturale, ma anche per l’impegno svolto per la comunità sanremese con servizi umanitari e sociali. Il Vicesindaco ha inoltre espresso la sua personale soddisfazione, per come sono state arredate le singole sedi e la grande sala riunioni, in particolare si è soffermata sul suggerimento dato dai presidenti di dare un nuovo nome alla palazzina che ospita tutte le associazioni, chiamandola “Casa delle Associazioni”.

Per l’occasione il Presidente della “Fanfara Col di Nava” Roberto Criscuolo, ha donato a Don Marco Castagna alcuni oggetti in tessuto per la celebrazione liturgica per i 10 anni di servizio sacerdotale e per aver fondato nel 2002, la Fanfara degli Alpini Col di Nava. Tra i presenti il dott. Claudio Sparago (Presidente Ass.ne Naz.le Combattenti e Reduci) che a nome dell’ANCR Nazionale e della Sezione di Imperia ha donato agli amministratori presenti il calendario che ricorda i 100 anni dell’ANCR. Il brindisi con Sardenaira e focaccia appositamente preparata secondo la tradizione sanremasca, messa a disposizione dalla sezione degli Alpini di Sanremo, ha contribuito a concludere in bellezza la bella serata, organizzata nella nuova “Casa delle Associazioni”.

Da tutti i Presidenti della “Casa delle Associazioni”:

Natalino Valdiserra (Capogruppo ANA di Sanremo e Vicepresidente sezionale Vicario)

Uff. Salvatore Napoli (Console Provinciale dei Maestri del Lavoro)

Uff. Roberto Pecchinino (Delegato Provinciale A.N.I.O.C. )

Alessandra Solerio (Pres. Lions Club Sanremo Matutia),

Gianni Ostanel (Delegato Comunale ANIOC Sanremo)

Guido De Angeli (Pres. Lions Club Sanremo Host)

Sandro De Veronico (Pres. XRally Team Sanremo)

Kevin Hegyes (XRT Scuderia)



AUGURI di un BUON 2024



Video benedizione casa Associazioni e Auguri del Vicesindaco Pireri



Roberto Pecchinino