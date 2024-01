Capodanno in piazza a Ventimiglia, allestito il palco in via Ruffini (Foto e video)

E' stato installato a Ventimiglia il palco che ospiterà il Capodanno in piazza, il prossimo 31 dicembre e il 1 gennaio, per dire addio al 2023 e dare il benvenuto al 2024. Per l'occasione via Ruffini si trasformerà in un villaggio gastronomico e sarà ravvivata con allietamento teatrale e musicale.

Grande attesa per il 'Capodanno popolare' che prenderà il via domenica 31 dicembre dalle 22. Sul palco saliranno noti volti televisivi e radiofonici: Enrico Balsamo ed Elisa Mazzucchelli di Radio 105 presenteranno, infatti, il duo comico Pino e Gli Anticorpi. A seguire, per accompagnare il brindisi della mezzanotte, vi sarà Dj Franco Branco che trasformerà la serata in un mix di emozioni con la musica italiana e internazionale e i pezzi più belli del 2023.

Il primo gennaio, invece, dalle 15 andrà in scena uno spettacolo di magia per i bimbi. Sia il 31 dicembre che il 1° gennaio dalle 11 vi saranno stand di street food, affidati all’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, dove gli chef prepareranno e cucineranno prelibati piatti sul posto.