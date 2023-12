Consiglio comunale a Ventimiglia, votate all'unanimità due variazioni di bilancio: contributi per Rt e migranti

Votate all’unanimità, durante la seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia, due variazioni di bilancio di previsione 2023-2025, ratifiche di delibere di giunta comunale.

"La variazione di bilancio n. 13 risulta essere interamente dettata dalla necessità di aderire all'aumento di capitale proposto dalla società Rivera Trasporti per un totale di 2.261,29 euro come da verbale di assemblea straordinaria della società tenutasi il 3 luglio del 2023" - dice l'assessore Adriano Catalano parlando della delibera di giunta comunale n. 181 del 23 novembre 2023 del bilancio di previsione 2023-2025 variazione n. 13, adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale, articolo 175, comma 4, D.LGS. 267-2000 - "Si è proceduto alla ricapitolarizzazione della società mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, azzeramento del capitale sociale, la sua contestuale ricostituzione fino a 5.008.695,75 euro mediante conferimento da parte dei soci per la parte di capitale sociale. Pertanto, per il comune di Ventimiglia, per la sua minima quota, pari allo 0,03 per cento, ha contribuito a detta operazione, meramente tecnica, per garantire la continuità aziendale e i posti di lavoro dei dipendenti dell'azienda con uno sborso minimo di 2.261,29 euro finanziato mediante l'utilizzo di parte delle entrate incassate leggermente superiori rispetto alle previsioni di inizio anno".

"Noi voteremo favorevolmente a questa variazione di bilancio con la speranza che nei prossimi mesi e anni il comune di Ventimiglia abbia un ruolo più importante rispetto a quello rivestito fino a oggi, dove c'è difficoltà anche a chiedere una corsa in più" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Speriamo che, nel proseguo, non sia solamente un luogo per assegnare un posto in consiglio di amministrazione ma anche, effettivamente, ci siano delle ricadute sulla città".

“Questa piccola variazione di bilancio mette un punto sull'attenzione e il senso di responsabilità che il comune di Ventimiglia ha nei confronti di questo servizio pubblico della Riviera Trasporti che, purtroppo, negli anni ha vissuto un periodo molto particolare visto che le finanze mancavano e mancano continuamente. Si incassa dalle corse non più del 20 per cento, c’è, purtroppo, una grande evasione. I mezzi devono essere continuamente aggiornati e c'è una situazione societaria di un certo tipo” - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - “Si sono tolte diverse corse, soprattutto nell’entroterra, per cercare di agevolare la carenza di personale, perché si è passati da 657 dipendenti a poco più di 350-370. Questo nuovo assetto societario è una possibilità di rilancio, fermo restando che il servizio pubblico non può vivere solo dei contributi della Provincia o dei piccoli comuni. La Regione dovrebbe farsene carico visto che è un servizio pubblico. In tutte le nostre città i cittadini chiedono un servizio più avanzato e moltiplicato ma ciò comporta dei costi. Deve essere preso come un programma a tre anni per il rilancio della Riviera Trasporti sotto il profilo dei mezzi, dell’assetto societario, della forza finanziaria cercando di ritornare al passato per quanto riguarda il discorso del turismo. Una volta c’era un servizio di turismo che dava circa tre milioni di euro di incasso all'anno, che ora non esiste più. I mezzi nuovi sono stati abbandonati, alcuni venduti e la società si è limitata a fare solo il trasporto pubblico. La mia indicazione è di vedere la possibilità di ripresa del servizio di turismo che è un’entrata sicura. Deve essere un nuovo stimolo per Riviera Trasporti, che deve dare un servizio pubblico adeguato”.

“La variazione n. 14 è una variazione più corposa rispetto alla precedente” - afferma l’assessore Adriano Catalano illustrando la ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 189 del 30 novembre del 2023 sul bilancio di previsione 2023-2025 - “Viste le richieste pervenute dai diversi uffici è stato ritenuto opportuno effettuare un prelevamento dal fondo di riserva per 132mila e 44 euro, che per legge deve essere quantificato e presentato a bilancio tra una cifra compresa tra lo 0,3 e il 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente stanziate. Il fondo di riserva era e rimane ampiamente all'interno di questo intervallo, come testimoniato dal parere favorevole ricevuto dal collegio dei revisori dei conti. La variazione registra poi l’avvenuto finanziamento di 126mila euro da parte del Ministero dell'Interno per il progetto Pud per la gestione del flusso migratorio. Per il nuovo porto turistico si è generato un importo di 26mila e 371 euro. E' stato ricevuto un ulteriore incremento per 960mila e 510 euro per la gestione del fenomeno migratorio che interessa la nostra città. Ricevuto un contributo ministeriale di oltre 23mila per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, 53mila e 700 euro per l'assunzione di assistenti sociali per il distretto socio-sanitario ventimigliese, per il servizio mensa del personale insegnante abbiamo ricevuto un contributo di 25mila e 712,89 euro. Richiesta anche una variazione per le manifestazioni di fine anno. Si è resa necessaria attualizzare gli stanziamenti di entrata e spesa del project financing attualmente in essere. Segue poi una serie di variazioni di assestamento per capitolato di spesa per gli uffici comunali”.

“Non trovo che ci siano considerevoli miglioramenti in merito alla gestione del fenomeno migratorio. Anche se i migranti non si vedono nei giardini o davanti al teatro comunale non significa che non siano più in città” - commenta il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - “Speriamo che sia fatta, il prima possibile, la realizzazione di un nuovo Pud per un’accoglienza dignitosa dei migranti”.

“Bene ha fatto questa amministrazione a portare avanti i progetti già iniziati dall’amministrazione precedente“ - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Aspettiamo i risultati di questo programma politico di centrodestra. Gli sbarchi dei migranti sono diminuiti ma il problema esiste ancora".