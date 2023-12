Consiglio comunale a Ventimiglia, Di Muro fa bilancio su 2023: "In sei mesi raggiunti risultati importanti" (Foto)

"Stiamo lavorando sostanzialmente bene nello spirito di collaborazione che auspicavo fin dall'inizio di questo mandato. In questi sei mesi i risultati sono stati importanti" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante l'ultima seduta dell'anno 2023 del consiglio comunale che vede dieci punti all'ordine del giorno.

Dopo la lettura e l'approvazione all'unanimità dei verbali del 13 dicembre 2023, il sindaco ha fatto una comunicazione: "Questi sei mesi ci hanno visti particolarmente coinvolti nella riorganizzazione della macchina comunale, vi sono dei concorsi in corso per dirigenti, ho voluto premiare la meritocrazia con delle procedure concorsuali interne ed esterne. Per quanto riguarda le assunzioni abbiamo dato uno sprint dando risposte più efficaci ed efficienti in termini di servizi pubblici. Faremo altri concorsi perché adeguare la macchina amministrativa è una nostra priorità".

"La situazione in città, quando mi sono assediato, era peggiore rispetto a quella che vi è oggi. Sul grande tema dell'immigrazione, legato al tema della sicurezza, quando mi sono insediato non si poteva entrare nei giardini, c'erano bivacchi e accampamenti ovunque con episodi di microcriminalità quotidiani. Ringrazio il prefetto di Imperia, il questore, i vertici delle forze dell'ordine e il governo per una stretta collaborazione con la quale siamo riusciti ad incrementare l'organico delle forze dell'ordine in città e questo ha permesso di avere un presidio fisso, per esempio nei giardini pubblici dove è stato possibile fare anche manutenzione e restyling dei giardini. Stesso discorso vale per i gradini del teatro comunale. Ora, siamo passati all'eccesso, visto che bisogna scavalcare le auto delle forze dell'ordine per raggiungere il teatro. Abbiamo messo alcune griglie dove ce ne era bisogno. Abbiamo fatto molte azioni concrete per la repressione di quelle attività criminose svolte dai migranti ma anche per dare quell'accoglienza seria e di prima assistenza a chi è in transito" - fa sapere il primo cittadino - "Sulla pulizia e sulla nettezza urbana abbiamo sviluppato nuovi investimenti e, oggi, con le dovute precauzioni del caso credo che la situazione sia migliore di quando abbiamo iniziato questa attività amministrativa. L'anno 2024 sarà un banco di prova per la nettezza urbana. Sulle opere pubbliche abbiamo fatto salti mortali per salvaguardare i finanziamenti del Pnrr che erano già nelle casse comunali e siamo riusciti a salvaguardarli tutti. Cercheremo di lavorare ancora in questo senso. Abbiamo sbloccato alcuni cantieri fermi e nel 2024 cominceremo a progettare e realizzare nuove opere pubbliche ideate da questa amministrazione ma abbiamo fatto anche interventi sul sociale, sul commercio, sulle manifestazioni e su tanti altri settori".

"Ringrazio tutti gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, che in molte occasioni si sono trovati in posizioni di consenso o di astensione rispetto ai provvedimenti avanzati da questa amministrazione nonostante svolgano un compito di opposizione, tendenzialmente contrario all'azione di questa maggioranza, è un sintomo di buon governo per la città. Un ultimo ringraziamento va a tutti gli uffici comunali, che in questi sei mesi ci hanno affiancato, sostenuto e stimolato nell'attività amministrativa, ai dirigenti e agli enti sovracomunali” - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Faccio, infine, gli auguri di buone feste e invito tutti al Capodanno in piazza, una manifestazione gratuita rivolta a cittadini e turisti".