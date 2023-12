Diano Marina: tutto pronto per il Capodanno, ordinanza che vieta l'asporto in vetro e lattine dalle 21

Tutto pronto per il Capodanno a Diano Marina: il palco di piazza Martiri della Libertà sta prendendo forma in queste ore e si prepara ad accogliere gli Evolution 80, Johnson Righeira e i Disco Inferno, per un indimenticabile ultimo dell’anno con i più grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, eseguiti rigorosamente dal vivo. A presentare la serata ci sarà Maurilio Giordana, conduttore radiofonico che negli anni ha lavorato per numerose emittenti locali e nazionali.

Per l’occasione, al fine di salvaguardare la sicurezza e la buona riuscita dell’evento, è previsto il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Con un’ordinanza il Sindaco fa sapere agli esercizi commerciali del centro cittadino che sarà vietata la vendita per asporto di bevande in vetro o lattina dalle 21 del 31 alle 2 del 1° gennaio.

Sarà consentita la somministrazione per asporto in bicchieri di plastica e carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. Nessun problema invece per la somministrazione e il consumo all’interno dei locali e nei dehors di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzati.

Il programma della serata prevede l’esibizione degli Evolution ‘80 a partire dalle 22. Nati nel 2018, grazie a Michele Siviero, manager, fra gli altri, di Johnson Righeira, Tracy Spencer, Scotch e molti altri artisti dell’epoca, gli Evolution 80 e il loro repertorio spaziano da Righeira e Spagna a Michael Jackson. A guidare il pubblico verso il conto alla rovescia penserà Johnson Righeira, un’artista che non ha bisogno di presentazioni: “Vamos a la playa”, “No tengo dinero” e “L’estate sta finendo” sono i suoi successi anni ’80 più conosciuti.

A partire dalle 00.15 piazza Martiri della Libertà ospiterà i Disco Inferno, una delle più note e quotate band italiane per la disco-music, che suona in maniera continuativa dal 1997, mettendo in scena uno spettacolo che vanta più di 2000 repliche in Italia e all’estero.