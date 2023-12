Incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 15.30 in via Freccero a Ventimiglia. Due auto si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento.

Ad avere la peggio un giovane di 25 anni che è rimasto intrappolato nell’auto, con la sospetta frattura di un femore e del bacino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che lo hanno liberato e consegnato al personale medico del 118 e ad un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, che lo ha portato in ospedale a Sanremo.