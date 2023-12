Bordighera: approvati i lavori per un fanale fisso di segnalazione all'ingresso del porto turistico

La Giunta Comunale di Bordighera ha approvato i lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e la posa in opera di un nuovo fanale fisso di segnalazione per l’ingresso al porto turistico e per la rimozione di quello esistente, ormai in avanzato stato di corrosione.

Per poter procedere, sono state richieste le opportune prescrizioni alla Direzione Fari e Segnalamenti della Marina Militare e alla Capitaneria di Porto – Delegazione di Spiaggia di Bordighera.

“Continuano gli interventi per la sicurezza del nostro approdo turistico Bandiera Blu, in piena e continua collaborazione con la Delegazione di Spiaggia” commenta il vice Sindaco Marco Laganà.