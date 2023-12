Sanremo: una nostra lettrice ringrazia medici e personale del reparto di Ematologia del 'Borea'

Una nostra lettrice, Rosa Bianca Trucchi, ci ha scritto per ringraziare il personale del reparto di Ematologia dell'Ospedale di Sanremo:

“Egregi Dottori e Collaboratori, nel clima natalizio sento impellente il desiderio di rivolgere un sincero ringraziamento ai Dottori e loro collaboratori del reparto, per il preciso e delicato servizio che prestano ai loro pazienti. Quale assidua assistita, con poche e semplici righe desidero esternare e interpretare riconoscenza a Dottori Tullio Calzamaglia ed Enrico De Astis e rispettiva Equipe di infermieri. Il sostegno, l'incoraggiamento che quotidianamente offrite instancabilmente ai vostri assistiti con saggezza professionale è impagabile specialmente se consideriamo la fragilità di chi a voi si rivolge. L'ospedale di Sanremo sia onorato di avere uno staff medico così qualificato e come cittadini auguriamoci di ricevere sicurezza e speranza nei momenti in cui la salute viene meno”.