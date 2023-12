Bordighera: Confesercenti "La città vive un momento di rilancio, noi facciamo il tifo per lei"

“Bordighera sta vivendo un momento di rilancio. Dopo il Covid c’era il rischio del crollo definitivo, della crisi commerciale. Per fortuna c’è stata una reazione di forza da parte della Amministrazione pubblica in sintonia con le associazioni di categoria”.

Sono le parole di Sergio Scibilia segretario provinciale, che prosegue: “Nuove strategie di promozione turistica del territorio, sport, natura, percorsi outdoor, presenza nelle fiere del turismo, un accurato investimento dei fondi provenienti dalla tassa di soggiorno. Segnali positivi, nuove presenze in città. Confesercenti esprime un resoconto positivo rispetto al lavoro svolto, non basta certo , non è ancora il Top, ma è una iniezione di fiducia”.

“Bordighera può farcela – va avanti Scibilia- grazie anche gli importanti investimenti di capitali privati che potranno ridisegnare il porto turistico che deve essere la cerniera di collegamento con il centro storico, sito enogastromico di qualità, con il rilancio di Villa Regina Margherita e dell’area benessere di Montenero, con l’apertura nuove strutture turistiche ricettive. In questo contesto il calendario delle manifestazioni e degli eventi, chiude il cerchio. Tanti appuntamenti, tante novità, festeggiamenti per le festività, certo con qualche disagio per il traffico, ma sopportabile. Buona l’idea di anticipare il Capodanno con musica, sfilate, un po’ di vita in strada , in piazza. Confesercenti - conclude Scibilia - tifa per Bordighera e crede in un 2024 brillante che ‘svecchi’ la città e richiami nuovi turisti”.