Imperia: il 2 gennaio alla Parrocchia della Sacra Famiglia il concerto del coro 'Conclaudia'

Il tradizionale concerto delle Festività Natalizie, organizzato dal circolo Castelvecchio ad Imperia è stato completamente rinnovato quest’anno.

Invece che nel pomeriggio del 26 dicembre, come da tradizione, si svolgerà invece il 2 gennaio alle 20,45 e non nella Parrocchia di Castelvecchio (interessata da alcuni lavori di ristrutturazione) ma in quella della Sacra Famiglia grazie alla disponibilità di Don Paolo Pozzoli.

I protagonisti saranno il coro ‘Conclaudia’ diretto da Margherita Davico, insieme a: Tiziana Zunino alle tastiere, Letizia Barbagallo al flauto e Maurizio Pettigiani alle percussioni. Ma l’ospite d’eccezione sarà il cantante Braulio Gonzales, proveniente da New York e ospite per qualche giorno di Imperia e che proporrà alcuni brani insieme al coro e altri come solista.

L’interprete annovera tra le sue fonti di ispirazione Luciano Pavarotti, Tina Turner e i Beatles, generi musicali completamente diversi che riesce ad amalgamare con maestria e rara capacità. Il Concerto sarà, come sempre, ‘Memorial Franca Rambaldi’ in ricordo di una grande amica del Circolo Castelvecchio, che è stata Presidente della gloriosa Corale San Maurizio nonché Presidente della Scuola di Musica ‘Luchino Belmonti’ e che ha svolto un ruolo fondamentale nella costituzione e nello sviluppo del nostro sodalizio.