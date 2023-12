Sanremo: prenotano il ristorante e vanno con la bici partendo da Arma, ma trovano la ciclabile chiusa (Foto)

Volevano approfittare della bella giornata e, per pranzare a Sanremo avevano deciso di noleggiare alcune biciclette ad Arma di Taggia e andare nella città dei fiori attraverso la ciclabile. Ma una volta arrivati all’altezza dell’incrocio con strada Tre Ponti si sono trovati la pista chiusa e sono dovuti tornare indietro, disdicendo i ristoranti.

Si tratta di due piccole comitive di turisti, sulla costa per trascorrere qualche giorno di vacanza in corrispondenza del Capodanno che, nella tarda mattinata hanno chiamato i due ristoranti prenotati per disdire il tavolo, visto che si sono trovati la pista ciclabile ‘sbarrata’.

In effetti, da alcuni giorni sono previsti lavori nella zona compresa tra San Martino e La Vesca, per interventi di Rivieracqua dovuti al cosiddetto ‘Masterplan’, che vede impegnata l’azienda per sostituire una serie di tubazioni, che dovranno portare la fondamentale acqua del Roya verso levante. Ma l'intervento che ha visto la chiusura di quest'oggi non riguarda Rivieracqua bensì l'allestimento di una gru per un altro cantiere.

Gli interventi di Rivieracqua riguardano, in particolare, la manutenzione straordinaria sulle valvole di sfiato del sistema fognario e relative diramazioni, con interventi di scavo e successivo ripristino sul tratto di pista ciclopedonale. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi, durante i lavori la pista ciclabile doveva comunque essere fruibile, con un restringimento di corsia per ciclisti e pedoni.

Il termine dei lavori è previsto per fine anno ma, nel frattempo i fruitori della pista oggi hanno trovato chiuso. Secondo quanto riferito la ciclabile rimarrà completamente chiusa fino alle 18 di oggi pomeriggio.