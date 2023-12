Sanremo: scontro auto-scooter in corso Mazzini, 32enne in elicottero al 'Santa Corona'

Un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio in un incidente in corso Mazzini, nella zona dell'incrocio con via Duca D'Aosta. A scontrarsi un'auto e uno scooter, con il conducente di quest'ultimo che ha avuto la peggio riportando un trauma toracico e la frattura del femore.

L'uomo è stato soccorso dalla Croce Verde di Arma di taggia e dell'automedica del 118. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Sanremo. Allertato poi l'elicottero 'Grifo' per il trasporto all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure dove è arrivato in codice rosso.