Presepe con 'due mamme' nell'avellinese: il Vescovo Suetta "E' offensivo dell'intelligenza"

“Più che blasfemo lo considero un presepe offensivo dell’intelligenza: colgo la blasfemia accostando il mistero Santissimo del Natale a situazioni che sono banali, ingiuste, scorrette rispetto ai valori dell’uomo e del cristiano”.

Sono le parole del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta, in una intervista rilasciata a ‘Pro Vita & Famiglia’ sul tema del Presepe ‘con due mamme’ in provincia di Avellino. “Ritengo soprattutto che sia un presepe stupido perché penso che chi lo abbia fatto, in maniera del tutto insensata, si sia piegato alla moda del momento, senza nessuna capacità critica, perché occorrerebbe un goccio di intelligenza e sapienza umana per considerare come la moda del momento”.

“Quando si perde il gusto della verità – ha detto Suetta - si cade nella trappola moderna dove ciò che appaga l’intelligenza e l’emotività è solo la cosiddetta novità. La novità è l’ultimo aggiornamento che non rappresenta nulla di buono. La realtà è che il male e il vizio non sono mai nuovi: possono essere cangianti ma sono sempre qualcosa di tristemente vecchio. Accade quando si lascia la strada sicura della dottrina cattolica e si cerca di rincorrere il mondo insieme a tutte le sue follie”.