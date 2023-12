Sanremo: buona sanità all'ospedale 'Borea', i ringraziamenti di due nostri lettori

Due nostri lettori, Domenico Sciolla e Dana Coey (rispettivamente marito e figlia di Marina Coey9, ci hanno scritto per ringraziare il personale dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, dove quest’ultima è stata recentemente operata ed assistita, prima nel reparto di Chirurgia Generale, e poi nell’attiguo Hospice:

“Spesso si parla poco bene della sanità locale solo per sentito dire, senza (per fortuna) mai aver avuto esperienze dirette. Non è così! In realtà abbiamo avuto le prove pratiche dell'’ottima competenza sia del personale Oss, infermieristico e di tutti i dottori, nessuno escluso, sia dell’Ospedale che dell’Hospice. In particolare ringraziamo la Dottoressa Marta Iakubovska ed il Dott. Mario Guidetti che oltre all’eccellente competenza chirurgica, dimostrata congiuntamente nel difficile intervento eseguito a Marina, hanno successivamente dimostrato un elevatissimo senso umanitario. Mentre dell’Hospice ringraziamo veramente di cuore tutto il personale per la gentilezza, il senso umanitario e l'elevata competenza guidati dalla bravissima dottoressa Antonella Peralta”.