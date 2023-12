Sanremo: 'Labirinti in volo', mostra personale dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro

Labirinti in volo è un vernissage di opere accompagnate da brevi testi poetici, in esposizione anche UDARAM, tela realizzata con la performance ad Arte Genova 2022. La mostra è visitabile dalle ore 9.00 alle 20.00 tutti i giorni, presso l’Hotel Nazionale, in via Matteotti 3 a Sanremo dal 23 dicembre fino al 23 gennaio 2024. Utilizzando il QR code indicato accanto ai quadri è possibile scoprire il profilo instagram per seguire ogni aggiornamento e curiosità sulla mostra e interagire con l’artista.

Soraya Cordaro realizza tele con colori acrilici, foglia d’oro, oggetti metallici e tessuto. È apprezzata per la sua originale ricerca di accostamenti e materiali. Segue una coerenza espressiva ma innovativa nel plasmare il colore che danza sospeso in una dimensione poetica. La sua pittura è materica, elimina il cavalletto e il tempo, entra nel dipinto, ricordando Pollock.

Realizza numerose opere durante performance dal vivo con una commistione di musica, danza, pittura e poesia. La sua scultura è viva, pulsante come i suoi versi.

Il critico Alfio Borghese descrive le opere esposte a marzo 2023 presso la galleria internazionale area contesa arte di Roma, alla personale la neige noir: «Catene e cerniere in un groviglio di emozioni, che lanciano messaggi. La condizione umana chiusa e intrappolata. Tecnica forte per descrivere sensazioni forti. I colori si sovrappongono in un ritmo forsennato. Pennellate rapide, filamenti consistenti, superfici tormentate si uniscono ad elementi fortemente simbolici a creare inquietudine nelle opere dell'artista».

Descrive inoltre l’opera Paradise Lost, realizzata con una performance live nel 2021 ed esposta alla collettiva SOLO OPERA GRANDE dal 24 febbraio al 5 marzo 2023 presso la galleria internazionale area contesa arte:

«La pittura gestuale americana nella ricerca della Cordaro. I colori, per lo più puri, tessono e intrecciano lo spazio. I rossi con gli azzurri, i neri con i bianchi. La tecnica ricalca gli esperimenti degli astrattisti donando libertà alla tavolozza cromatica. La pittura è di azione, impulsiva e di getto, suscitando energie. E attraendo l'attenzione dell'osservatore».

Numerose opere dell’artista sono realizzate durante performance dal vivo con una commistione di musica, danza, pittura e poesia.

Interviene Soraya Cordaro: «Ringrazio la direzione dell’hotel Nazionale, il direttore Christian Feliciotto per la collaborazione nella diffusione del progetto. Sin dal primo vernissage, i miei testi e le opere vivono un passo a due che mi permette di arricchirmi nel percorso artistico e in quello professionale di counselor. Utilizzo infatti l’arte nel counseling a mediazione artistica per i miei percorsi, con passione entusiasmo e gratitudine per i suoi numerosi benefici per chi ne fa esperienza».