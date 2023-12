Sanremo: grande partecipazione alle visite guidate alla pinacoteca Rambaldi di Coldirodi

Grande partecipazione a Coldirodi per le visite guidate alla pinacoteca Rambaldi con accompagnamento musicale eseguito dal vivo e concerto di Natale.

Molti i visitatori, tra cui anche diversi stranieri, che hanno affollato le sale di Villa Luca, in particolare per il concerto di Natale, che si è tenuto nella sala conferenza.

Il violinista Volodymyr Baran, maestro ucraino, già attivo nell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, e il pianista e baritono Fortunato Kanani, giovane cantante e musicista colantino, hanno incantato il pubblico eseguendo brani e musiche della tradizione natalizia.