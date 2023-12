Ventimiglia: ai giardini Tommaso Reggio il torneo di minigolf organizzato dall'associazione "Amici dei Disabili"

L'associazione "Amici dei Disabili" organizza, con il patrocinio della Città di Ventimiglia, un torneo di minigolf per i ragazzi con disabilità in programma il 27 dicembre a partire dalle 10.

“Sarà un evento speciale, dedicato alla promozione dell'inclusione e alla diffusione del sorriso - dichiarano gli organizzatori - che tu sia un esperto del mini golf o che tu voglia semplicemente divertirti e sostenere una causa meravigliosa, unisciti a noi per una giornata di gioco, divertimento e solidarietà. La determinazione può superare qualsiasi barriera fisica o morale. La nostra missione è offrire a tutti una giornata indimenticabile, speciale ed inclusiva. E tutto ciò sarà possibile grazie alla gentile concessione del “Mini Golf” del Twenty Land di David Fiori, situato all’interno dei Giardini Pubblici “Tommaso Reggio”. Siamo entusiasti di condividere con voi questa meravigliosa esperienza e di creare ricordi indimenticabili insieme. Preparatevi a divertirvi e a superare ogni sfida con il sorriso. Ringraziamo l’amministrazione comunale e in particolare Serena Calcopietro, l’assessore alle Manifestazioni nonché Marco Agosta, vice sindaco e assessore di riferimento del Comitato PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), per il sostegno e l'impegno dimostrati nel nostro progetto”.