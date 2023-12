Sanremo: la Pigna di illumina con l'evento a cura di Scambi e Late Night Sessions

Scambi e Late Night Sessions tornano nuovamente con l’evento musicale che ogni anno, nel periodo natalizio, illumina la Pigna.



"Dopo l’ultimo appuntamento estivo - spiegano gli organizzatori - torna a grande richiesta con la terza edizione l’evento musicale in Santa Brigida frutto della collaborazione tra l’Associazione Scambi e il Collettivo Late Night Sessions, una ventata di gioventù tra i carruggi della città vecchia. La sera del 27 Santa Brigida apre le sue porte, anzi i suoi portoni, alla musica della Riviera. A partire dalle 21.00 tre differenti gruppi si susseguiranno sul palco per offrirvi gratuitamente il meglio dell’intrattenimento e ovviamente il tutto verrà accompagnato dal immancabile servizio bar. I motori si scaldano con 'Quel Duo Li', due ragazzi che hanno sempre dato dimostrazione di grande talento proiettando la loro amicizia in una meravigliosa intesa musicale. A Riccardo Rebaudo, percussionista e voce e Davide Zappia, chitarrista e voce, si aggiungerà un terzo soggetto: Alessio Martini che li accompagnerà con il suo basso completando questo terzetto. Proseguendo saliranno sul palco i Claynuts gruppo fisso e grande certezza delle Late Night Sessions. Davide Gulino (voce e fiati), Antonio Macaluso (voce e tastiera), Fabio Sambuco (chitarra) e Daniele Carrozzino (percussioni) sono un mix indiscutibile sempre pronto a farci cantare sia con i grandi classici del cantautorato italiano sia con i loro inediti e infatti è proprio in questa sede che i ragazzi ci faranno un regalo di Natale presentando il loro nuovo singolo 'Fuoco al Faro' durante l’evento. Gli affezionati delle 'Late' avranno già intuito di che canzone si sta parlando e finalmente sarà online e alla portata delle orecchie di tutti.



Infine l’evento verrà chiuso con un grande ritorno: i 'Dietro l’Angolo' che in questa occasione si presentato in chiave diversa. Abbiamo già potuto ammirare le loro capacità Hip Hop con quelle sonorità old school e adesso siamo pronti e carichi per il Dj Set di Igli Vaskue Stefano De Luca. Un altro motivo per partecipare all’appuntamento del 27 è che durante la serata Scambi, un gruppo di giovani volontari a cui ormai la città è affezionatissima, presenterà il tema del loro prossimo festival estivo che negli anni passati, con i loro workshop e le loro iniziative, ha creato delle bellissime opportunità di aggregazione nel cuore della Pigna.



Ci vediamo il 27 dicembre nella città vecchia all’Oratorio di Santa Brigida dalle 21, vicolo balilla 57, per un'imperdibile serata di musica dal vivo".