Sanremo: alla chiesa dei Cappuccini la Messa della Notte di Natale

Domenica 24 dicembre alle 21.30 nella chiesa dei Padri Cappuccini di Sanremo è in programma la preparazione alla Santa Messa della Notte di Natale, che avrà inizio alle 22.

Sarà Davide Tepasso, già assistente di Filosofia del Diritto all'Università Statale di Milano e compositore di musica sacra, a presentare una lettura del primo presepe vivente voluto da San Francesco a Greccio la notte del Natale di 800 anni fa.

Era il 24 dicembre del 1223. Tutto il mondo ricorda in questi giorni il centenario. “Ma chi c'era a Greccio la notte di Natale di 800 anni fa?” è il titolo della meditazione che sarà presentata da Tepasso attraverso una lettura delle fonti francescane. “Emergeranno interessanti aspetti dei quali si parla relativamente poco e la "centralità sacramentale" alla quale quella singolare "rappresentazione" era orientata nell'intenzione di Francesco - dichiarano gli organizzatori - come leggere quel "quadro" proposto nella grotta di Greccio, in rapporto agli aspetti tipici ed al significato catechetico delle Sacre Rappresentazioni? Quale il nucleo storico di quella notte a Greccio e quali le conseguenze nel mondo dell'arte figurativa? Ed è con un ingresso d'organo dedicato al Natale di Greccio, che comincerà la Santa Messa della Notte alle 22. "Trittico pastorale: il bue, l'asino, la greppia", di cui è autore lo stesso Tepasso”.