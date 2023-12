Gran Galà di Capodanno al Casinò di Sanremo con i Los Locos

Nell’elegante e scintillante Roof Garden il Casinò propone per i suoi migliori clienti “il Capodanno sotto le stelle” allietato dalla musica e dall’energia dei Los Locos, ovvero dai maestri della “Macarena” e dei ritmi della tradizione latino americana. “Una scelta in linea con la tradizione musicale della Casa da Gioco tesa a soddisfare le aspettative della clientela, che ha risposto numerosa - dichiarano dal Casinò - la serata è da tempo sold out. Serata ad invito per un Capodanno all’insegna delle bollicine, della musica che invita a ballare come la “Macarena” o “El Tic tic tac”, brani che hanno fatto il giro del mondo, evergreen di sicuro successo, come tutto il repertorio dei Los Loco. Il ritmo giusto per salutare con grande entusiasmo ed allegria l’anno nuovo”.

I Los Locos sono da 25 anni sinonimo di musica latina in Italia e nel mondo e ancor di più è sinonimo di tormentone da ballare. Nella loro carriera hanno collezionato due dischi di platino con un Greatest Hits nel 1995, album che ha raccolto tracce evergreen come “El Meneaito”, “El Tiburon”, la “Macarena” e con l’album “El tic tic tac” nel 1997.

Se la “Macarena” è stato il singolo che ha definitivamente consacrato i Los Locos come uno dei gruppi più noti e richiesti non solo nelle piazze italiane e in molti programmi televisivi, nel 1998 con “Ai ai ai”, sigla storica del noto sceneggiato televisivo dal titolo “Un Medico in famiglia” su RaiUno, i Los Locos vengono riconosciuti come unici artisti italiani del genere latino americano in Italia e nel mondo.