Festa di Natale a Cipressa con i bimbi della primaria e dell'infanzia

I bambini delle scuole di Cipressa hanno vissuto e fatto vivere a tutti l'emozione di “Un Natale di pace”. Gli alunni della scuola primaria e i bambini di cinque anni della scuola dell'infanzia si sono infatti esibiti nella piazza principale del paese mettendo in scena uno spettacolo natalizio, con canti, recitazioni di poesie e rappresentazioni teatrali.



“Complice anche la bella giornata di sole che ha illuminato e riscaldato l'intera piazza, lo spettacolo si è trasformato in uno strumento in grado di fare emergere il carattere e la personalità di ciascun bambino e, tutti insieme, hanno dimostrato di aver compreso il valore della collaborazione per la buona riuscita, vivendo l'esperienza con entusiasmo e coinvolgimento - dichiarano gli organizzatori - il teatro e la musica, infatti, sono arti altamente formative, fondamentali nel processo di crescita degli alunni: educano alla bellezza e all’armonia, consentendo di accrescere la fiducia in se stessi, di esplorare nuovi linguaggi di comunicazione e di ampliare le proprie capacità espressive. L'occasione, inoltre, ha offerto ai piccoli attori l'opportunità di imparare a stare insieme nell’ottica della continuità, di avere maggiore rispetto reciproco e disponibilità ad ascoltare l’altro, elementi fondamentali di una comunità scolastica. Lo spettacolo si è aperto con una divertente presentazione che ha accolto e salutato i numerosi spettatori e avviato l'esibizione che si è poi articolata in canti collettivi e momenti dedicati alle singole classi, che hanno recitato filastrocche, messo in scena poesie sul tema della pace e raccontato una storia attraverso la tecnica del kamishibai, suscitando la commozione di genitori, nonni e di tutti i presenti. Con il canto “Buon Natale in allegria” i bambini hanno chiuso l'esibizione, salutando e augurando Buon Natale a tutti. Uno scampanellio in lontananza ha annunciato l'arrivo di Babbo Natale che ha avvolto di gioia la piazza e acceso d'entusiasmo i volti di tutti i bambini: nel suo sacco c'era un piccolo dono per ciascuno di loro. Le insegnanti ringraziano tutti i bambini per le emozioni offerte, le loro famiglie per la vicinanza alla scuola che fanno sentire in ogni occasione e l'impegno profuso anche nella realizzazione degli abiti di scena; ringraziano, inoltre, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, Paola Baroni, che non fa mancare la sua presenza, soprattutto nelle occasioni speciali per la scuola. Un ringraziamento all'amministrazione Comunale di Cipressa per avere allestito la piazza che ha accolto i piccoli attori e il pubblico e i sindaci Filippo Guasco (Cipressa) e Pietro Mareri (Costarainera) per la loro presenza allo spettacolo e il pensiero rivolto a bambini e adulti. Un ringraziamento speciale è riservato a Babbo Natale, nonno Donato, che con i bambini ci sa fare davvero”.