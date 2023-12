Sanremo: gli auguri del Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande

"Un sincero augurio di buone feste ai residenti e ai turisti che soggiorneranno nella nostra città in occasione del Natale.

Rivolgo altresì il mio augurio ai consiglieri comunali con i quali, anche quest’anno, è stata svolta un’attività efficiente, condividendo interventi importanti nello spirito di una proficua collaborazione, e ai dipendenti comunali, ringraziandoli per il lavoro svolto nei vari settori.

Il Natale è anche l’occasione per ricordare l’impegno delle forze dell’ordine per il presidio del territorio, indispensabile per dare la possibilità a tutti di trascorrere in sicurezza i giorni di festa, e delle associazioni di volontariato che, nell’ambito della protezione civile, collaborano con la pubblica amministrazione.

Rinnovo quindi a tutti l’augurio di un sereno Natale e felice anno nuovo.

Il Presidente del Consiglio comunale

Alessandro Il Grande