Ventimiglia, Di Muro: "A Capodanno non sparate i botti, tuteliamo gli animali"

È con un video sui suoi canali social [link al video] che il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, si rivolge alla cittadinanza invitandola a rispettare l’ordinanza “anti-botti” già in vigore dal 2019 ma il cui rispetto è reso praticamente impossibile data la complessità e la vastità del territorio comunale.

“Faccio appello al buon senso e al vostro cuore, non ve lo chiedo io, ve lo chiede Fresbee (il suo gattino) – prosegue Di Muro – evitate di sparare petardi o botti, abbiate rispetto per gli animali e soprattutto per le tante persone sole che tutto l’anno si fanno compagnia con nostri amici a quattro zampe. Un gesto di umanità, un gesto di amore verso tutti”.

Apprezzamenti per le dichiarazioni del Sindaco arrivano dal Consigliere delegato Matteo Ambesi: “Come consigliere con delega alla tutela degli animali da affezione e medico veterinario non posso che accogliere con favore questa conferma dell’ordinanza già in vigore che vieta l’utilizzo dei botti, ma soprattutto il richiamo del sindaco al buon senso che va verso il rispetto del benessere animale e della convivenza uomo-animale che tutti auspichiamo e alla quale questa amministrazione mette grande attenzione. Purtroppo gli animali durante l’esplosione dei botti subiscono gravi disagi comportamentali che possono anche esitare in fughe che mettono a rischio la loro incolumità e quella degli altri, costringendo anche i proprietari alla somministrazione di farmaci sedativi per calmare i loro comportamenti. Per cui anche io richiamo al buon senso verso una città sempre più animal friendly”.