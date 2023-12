Bordighera consegna una targa al campione di kick boxing Mirko Grillo

Questa mattina il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, il Vice Sindaco Marco Laganà e l'Assessore Walter Sorriento hanno incontrato a Palazzo Garnier Mirko Grillo, vincitore del titolo mondiale XFC di Kick Boxing nella specialità K-1 categoria master -80 kg. All’atleta è stata consegnata una targa per celebrare l’importante successo conseguito.



“Mirko Grillo ha raggiunto un risultato storico con passione, perseveranza, spirito di sacrificio. In lui riconosciamo un grande campione e un esempio per tutti i giovani che, avvicinandosi allo sport, compiono un percorso di crescita all’insegna dell’impegno, del rispetto e della lealtà. Sono valori in cui crediamo con convinzione e per questo continueremo a promuoverli e sostenerli in ogni occasione”. ha dichiarato il primo cittadino. “A Mirko Grillo i nostri più vivi complimenti per lo straordinario traguardo.”. ​