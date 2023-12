Ventimiglia, monitor multiparametrico e barella a cucchiaio donati ad Ambulanze Veterinarie Odv

Nuovo monitor multiparametrico veterinario e nuova barella a cucchiaio per le Ambulanze Veterinarie Odv. Sono state donate, questa mattina, dalla società AST Italia srl di Ventimiglia.

"E’ stato donato questa mattina un monitor multiparametrico veterinario utile per rilevare i parametri vitali dei nostri amici a quattro zampe dalla società A.S.T Italia srl di Ventimiglia" - fa sapere Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "Oltre al monitor è stata donata anche una barella a cucchiaio per il recupero dei pazienti politraumatizzati, un frustone per il contenimento sugli animali aggressivi ed un concentratore di ossigeno".