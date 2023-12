I 'Santi Francesi' da Sanremo giovani al Festival 2024 passando da Villa Magnolie

Ieri pomeriggio, 20 dicembre 2023, a villa Magnolie di Sanremo, durante un pomeriggio come tanti di lezione e di prove per il saggio natalizio, gli studenti dell’indirizzo musicale hanno vissuto una inaspettata quanto splendida sorpresa: la Dirigente del liceo G.D. Cassini, Mara Ferrero è entrata in aula magna accompagnata da due giovani talenti selezionati per partecipare al festival 2024 nella puntata di Sanremo Giovani: i Santi Francesi.

“Dopo una primo momento di incredulità gli studenti hanno realizzato quanto stava accadendo e si sono sciolti in un lungo applauso. I Santi Francesi, che hanno confessato di aver dormito soltanto un’ora per l’euforia della loro selezione alla gara ‘maggiore’ hanno portato il loro saluto alle nuove leve del liceo musicale, augurando loro di trasformare la passione per la musica in una futura professione. Tra emozione ed applausi, gli artisti hanno condiviso con gli studenti foto e consigli, apprezzando l'esibizione della nascente orchestra del liceo musicale. Così un normale pomeriggio si è straformato in uno straordinario pomeriggio”.