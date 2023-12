Bordighera: l'artista Davide Puma dona alla città l'opera dedicata a 'Monet'

Il Sindaco e l’Amministrazione di Bordighera hanno accolto a Palazzo Garnier l’artista Davide Puma per ringraziarlo, a nome della Città, per la donazione dell’opera 'Monet'.



“Uno stretto legame unisce Davide Puma a Bordighera: l’ha scelta per il suo atelier e, nel luglio 2021, vi ha esposto con 'La fine del male', una mostra straordinaria. Oggi questo dono, che porta in sé tutto il suo talento e la sua sensibilità e che significativamente omaggia Claude Monet, maestro dell’impressionismo che qui dipinse 38 capolavori - ha dichiarato Vittorio Ingenito -. Siamo profondamente grati per questo gesto di grande generosità e siamo onorati che la reciproca affinità tra Bordighera e il mondo dell’arte si confermi, in questa occasione, nella vicinanza con Davide Puma”.