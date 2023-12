Una festa "senza limiti" al Luna Park di Sanremo

Il Luna Park di Sanremo ha aperto in esclusiva per tutte le persone con disabilità del Ponente ligure.

Una giornata di festa e di inclusione offerta dai giostrai del Luna Park ha acceso le festività natalizie di Sanremo. “Più di 150 persone hanno affollato le attrazioni e le giostre per una festa a cielo aperto di rara intensità - dichiarano gli organizzatori dell'iniziativa - un grande segno di sensibilità e di accoglienza da parte dei giostrai di Sanremo ha regalato momenti indimenticabili a molte persone con disabilità e loro famiglie offrendo a tutti la possibilità di vivere pienamente le attrazioni della città e di ritrovarsi per celebrare un Natale da brivido”.