Sanremo: consegnate all'Emporio Solidale le scatole di Natale

Consegnate all'Emporio Solidale le "scatole di Natale" realizzate grazie all’iniziativa dei gruppi “Sanremo Donna” e “Sempre in Forma” che hanno rivolto un pensiero alle persone più bisognose con il progetto di solidarietà lanciato sui social e diffusosi in tutta Italia, proprio con l’intenzione di regalare un caldo Natale a chi si trova in difficoltà.

La raccolta solidale consisteva nel confezionare una scatola da regalare con all’interno un indumento caldo, un prodotto di bellezza, un cibo goloso, un passatempo e “un biglietto gentile”, con una frase o un disegno realizzati dai bambini.

Presenti alla consegna, oltre a “Sanremo Donna” e al gruppo di ginnastica “Sempre in forma”, anche Luca Bordonaro (Emporio Solidale per l'associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo) e alcuni rappresentanti della Croce Verde Arma Taggia.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono adoperati per l’iniziativa “Scatole di Natale” – commenta l’assessore ai servizi sociali Costanza Pireri – coinvolgendo ancora una volta l’emporio solidale. Sono dispiaciuta di non aver potuto presenziare alla consegna ma desidero sottolineare l’importanza di gesti come questi che possono fare la differenza, incoraggiando a impegnarsi sempre di più nei confronti delle persone bisognose”