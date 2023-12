Elezioni provinciali e bilancio 2023, parla Daniele Ventimiglia: “Sono mancati i voti della Lega, qualcuno ha preferito candidati di altri partiti”

Conclusa la corsa delle elezioni provinciali e con alle porte un 2024 ricco di sfide, è tempo di bilanci in casa Lega e per il consigliere comunale e capogruppo in consiglio comunale a Sanremo, Daniele Ventimiglia. Archiviata la delusione per la mancata rielezione in provincia, è il momento per stilare un bilancio del 2023 e prepararsi all’anno che segnerà il cambio di amministrazione nella Città dei Fiori.

Iniziamo con un commento all’esito delle ultime elezioni provinciali

“È normale che non entrare in Provincia sia una delusione, come partiti siamo i primi e i voti che non ho ottenuto sono mancati dalla Lega. C’è qualcuno che invece di preferire un candidato della Lega ne ha preferito altri di altri partiti. E così, invece di avere due eletti della Lega ora ne abbiamo solo uno. Dispiace vedere che alcuni voti della Lega siano stati dirottati altrove, quindi non l’ho vissuta come una sana competizione”

Come è stato il suo 2023?

“Un bilancio molto positivo sia per l’impegno con Riviera Trasporti con la mia delega in provincia, sia per l’attività in Comune a Sanremo. Mi ha soddisfatto la possibilità di risolvere i problemi del singolo cittadino e dare una risposta a tante persone anche dall’opposizione. Il cittadino ha difficoltà nell’affacciarsi all’amministrazione anche se dice di essere vicina alla cittadinanza, ma non è così e quindi mi sono messo a disposizione dei cittadini. Il politico deve scendere in strada. Inoltre riconosco, per l'anno che si sta per chiudere, il buon lavoro svolto dal coordinatore provinciale Antonio Federico”

Quali sono i suoi auspici per il 2024?

“Per le elezioni amministrative di Sanremo siamo tutti compatti con il centrodestra e alcune liste civiche tra cui quella di Maurizio Zoccarato che è il frontman, bisogna riconoscere la sua grande capacità. Abbiamo un progetto di città futura che deve partire dalla rivisitazione della raccolta differenziata perché la città è sporca e abbandonata con la Tari aumentata di oltre il 40% a fronte di un servizio inesistente. Noi, come Lega, affronteremo un nuovo tipo di raccolta per diminuire i costi che quest’anno hanno portato una mazzata ai cittadini di Sanremo”

Per le elezioni di Sanremo siete sempre indirizzati verso il nome di Gianni Rolando per la candidatura a sindaco?

“È persona vicina ai partiti e abbiamo un buon dialogo. È in pole position, siamo una coalizione di centrodestra e ora aspettiamo. Abbiamo un senatore, Gianni Berrino, che è colui che deve decidere e ci rifacciamo alla sua scelta che sarà certamente la migliore. Oggi, comunque, in pole position c’è Gianni Rolando”

Nel futuro le elezioni regionali 2025 e…?

“In politica due anni sono un’eternità, ci sarà tempo in futuro di organizzarci anche per le regionali. Auguro a tutti buone feste. Auspico che Sanremo torni grande ai fasti di un tempo, sempre guardando al futuro”