Sanremo: a Palazzo Roverizio la presentazione del libro “Mediterraneo stesso sangue stesso fango” di Antonio Evangelista

Giovedì 21 dicembre alle 21 a Palazzo Roverizio si terrà la presentazione del libro “Mediterraneo stesso sangue stesso fango” di Antonio Evangelista. Durante la presentazione del libro, uscito a fine novembre, si avrà anche l’opportunità di incontrare l’autore e partecipare ad una sessione di domande e risposte.

Antonio Evangelista, ex dirigente di Polizia, ha avviato la sua carriera tra le mine inesplose nei campi profughi di Sabra e Shatila nel 1982, poi come incaricato egli uffici investigativi e antiterrorismo e come membro della Polizia Internazionale ONU, ha infine concluso nel 2022 in Giordania, come dirigente della Polizia-Interpol ed esperto di terrorismo confessionale (ISIS) e criminalità organizzata.

“Questo evento sarà inoltre un’opportunità per avere un punto di vista privilegiato sugli aspetti storico-politico-economici degli ultimi decenni” dichiarano gli organizzatori.