Con Sanremo Giovani in città c'è già aria di Festival: sfilata di big davanti al Casinò (foto)

I big in arrivo al Casinò di Sanremo (fotogallery Erika Bonazinga)

Sanremo Giovani ha emesso ieri sera il proprio verdetto ma, soprattutto, ha portato in città l'atmosfera da Festival.

Fuori dal Teatro del Casinò di Sanremo, tra addetti ai lavori e fan, hanno sfilato tutti i 27 big scelti da Amadeus per la 74ª edizione della kermesse. Il tutto in un clima che sa di febbraio, sa di Ariston e di Festiva.

Fuori dal Casinò l'obiettivo della nostra Erika Bonazinga ha catturato i protagonisti che sono stati ospiti della puntata per annunciare i titoli delle loro canzoni.